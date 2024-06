Polizei Mettmann

POL-ME: Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall auf Kreuzung - Haan - 2406029

Mettmann (ots)

An einer Kreuzung in Haan kam es Sonntagnacht, 9. Juni 2024, zu einem Unfall, bei dem zwei Autos kollidierten. Hierbei wurden mehrere Personen verletzt. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

Das war geschehen:

Nach dem aktuellen Stand der Unfallermittlungen war eine 20-jährige Deutsche um etwa 0:15 Uhr in Begleitung eines 23-jährigen Mannes mit ihrem Opel Astra auf der Elberfelder Straße in Richtung Hilden unterwegs. Im Kreuzungsbereich Elberfelder Straße / Gruitener Straße / Gräfrather Straße beabsichtigte die Fahrerin, nach links in die Gräfrather Straße abzubiegen. Hierbei missachtete sie einen entgegenkommenden VW T-Roc, in dem sich ein 62 Jahre alter Fahrer mit einer 60-jährigen Beifahrerin befand. In der Folge stießen der Opel Astra und der VW T-Roc im Kreuzungsbereich zusammen.

Durch die Wucht der Kollision wurde die 20-Jährige schwer und ihr Beifahrer leicht verletzt. Zudem wiesen auch der 62-jährige VW-Fahrer leichte und seine Beifahrerin schwere Verletzungen auf. Rettungskräfte brachten die vier Verletzten zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser.

Beide Autos wurden bei dem Zusammenstoß schwer beschädigt und mussten anschließend abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf circa 20.000 Euro.

Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich Elberfelder Straße / Gruitener Straße in beide Fahrrichtungen gesperrt.

