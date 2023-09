Polizei Mettmann

POL-ME: Kunstausstellung im Polizeigebäude - Mettmann - 2309023

Mettmann (ots)

Im März dieses Jahres konnte die Kreispolizeibehörde Mettmann zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie wieder einem Künstler ermöglichen, seine Werke im Mettmanner Hauptgebäude auszustellen. Im Anschluss an den Mettmanner Künstler Adolf Reiß freut sich die Polizei nun auf eine neue Kunstausstellung:

In der Zeit von Freitag, 15. September 2023, bis Donnerstag, 9. November 2023, können Kunstwerke der Langenfelder Künstlergruppe "Falter" in den Räumlichkeiten der Polizei Mettmann, Adalbert-Bach-Platz 1 in Mettmann, besichtigt werden.

Die Vernissage zur Ausstellung findet am Freitag, 15. September 2023, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr statt, der Eintritt ist frei. Auch Medienvertreterinnen und -vertreter sind zur Berichterstattung über die Eröffnung der Ausstellung der "Falter" herzlich eingeladen.

Die Interessengemeinschaft aus Kunst, Literatur und Musik ist ein unabhängiger, überparteilicher, nicht konfessioneller Zusammenschluss von Künstlerinnen und Künstlern aller Sparten und Kulturen, der seit 2014 in der Langenfelder Kulturszene öffentlichkeitswirksam aktiv ist. Bekannte Aktivitäten sind Ausstellungen im Marktkarree in Langenfeld, die Konzertreihe "Offene Bühne", Lesungen aber auch Ausstellungen außerhalb Langenfelds unter dem Titel "Falter Unterwegs".

Mittlerweile zählt die Gruppe über 60 Künstlerinnen und Künstler mit unterschiedlichem Background.

Wesentliches Kriterium aller Beteiligten ist die Qualität der künstlerischen Arbeit, von der sich interessierte Besucherinnen und Besuchern gerne persönlich ein Bild machen können. So erwarten sie bei der Ausstellung sowohl großformatige aber auch eher kleine, farbenfrohe und ausdrucksstarke oder auch zurückhaltend und dezente Arbeiten. Sie sind so vielfältig und unterschiedlich wie die "Falter" selber.

Besucherinnen und Besucher können die Ausstellung außerhalb der Vernissage nur nach vorheriger Anmeldung bei der Polizeipressestelle Mettmann, Telefon 02104 / 982 1010, werktägig von 9 Uhr bis 15:30 Uhr besuchen.

Künstlerinnen und Künstler, die ebenfalls ihre Werke bei der Polizei ausstellen möchten, werden gebeten, sich mit der Pressestelle der Kreispolizeibehörde Mettmann in Verbindung zu setzen.

