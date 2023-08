POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Velbert / Ratingen / Langenfeld - 2308014

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

Unbekannte Täter brachen zwischen dem 21. Juli 2023 und 5. August 2023 in den Imbisswagen eines Freibads in Velbert-Neviges ein. Dazu hebelten sie die Tür des Wagens auf und entwendeten eine mittlere dreistellige Summe Bargeld. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und führte umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Am Samstag, 5. August 2023, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses auf der Heegerstraße in Velbert. Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von 0 bis 8 Uhr Zutritt zu dem Treppenhaus, indem sie augenscheinlich die Eingangstür aufhebelten. Sie entwendeten ein Mountainbike im Wert von ca. 400 Euro.

Am Sonntag, 6. August 2023, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Mehrfamilienhaus an der Von-Behring-Straße in Velbert. Unbekannte Täter brachen in der Zeit von 10 bis 12 Uhr über ein geöffnetes Fenster in eine Hochparterre-Wohnung ein. Sie stahlen Schmuck im Wert von unbekannter Höhe. Der oder die Tatverdächtigen flohen unerkannt mit ihrer Tatbeute augenscheinlich auf dem Einstiegsweg. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und führte umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Am Sonntagabend, 6. August 2023, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Lebensmittelgeschäft am Berliner Platz in Ratingen. Ein unbekannter und vermutlich männlicher Täter brach gegen 23:50 Uhr über ein Fenster in das Ladengeschäft ein. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen entwendete er nichts. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und führte umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In der Nacht auf Mittwoch, 2. August 2023, kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Apotheke auf der Opladener Straße in Langenfeld. Unbekannte Täter versuchten mit einem Gullideckel die Eingangstür der Apotheke einzuwerfen und scheiterten. Der Sachschaden wird auf einen hohen dreistelligen Betrag geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell