POL-ME: Motorbrand während der Fahrt eines SUV-Gespanns - Mettmann - 2108133

Mettmann (ots)

Am frühen Mittwochabend des 25.08.2021, gegen 17.35 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Mann aus Leverkusen, mit einem anthrazitfarbenen SUV der Marke Land Rover Discovery, die Düsseldorfer Straße (B7) in Mettmann, aus Richtung Düsseldorf kommend, in Fahrtrichtung Peckhaus. Dabei zog der Geländewagen einen Transportanhänger, auf dem sich ein weiterer PKW befand.

In Höhe Hoppenhofweg bemerkte der 33-Jährige plötzlich eine starke Rauchentwicklung, die aus dem Motorraum des Geländewagens drang. Er stoppte das Gespann und stellte einen Brand im Motorraum des Land Rovers fest. Die sofort alarmierte und schnell am Brandort eingetroffene Feuerwehr konnte den Motorbrand schnell löschen und eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Teile des SUV erfolgreich verhindern. Dennoch entstand im Motorraum des Wagens ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Personenschaden war nicht zu beklagen.

Nach übereinstimmender Bewertung von Feuerwehr und Polizei entstand der Motorbrand durch einen technischen Defekt am Fahrzeug. Die Mettmanner Feuerwehr streute auch ausgelaufene Betriebsstoffe des Land Rovers ab und reinigte die Fahrbahn. Im Zuge der Lösch- und Aufräumarbeiten kam es auf der stark frequentierten Landstraße zu nicht unerheblichen Beeinträchtigungen im Berufsverkehr.

