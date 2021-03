Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: E-Bike kollidiert mit PKW

Ludwigshafen (ots)

Mit leichten Verletzungen wurde am Donnerstag (11.03.2021) eine 51-jährige E-Bike-Fahrerin in ein Krankenhaus eingeliefert, nachdem sie mit einem PKW kollidierte. Die Frau war gegen 17.30 Uhr mit ihrem E-Bike in der Saarlandstraße unterwegs und fuhr verbotswidrig entgegensetzt der Fahrtrichtung auf einem Radweg. Eine 33-Jährige wollte in diesem Moment mit ihrem PKW aus einem Anwesen auf die Straße fahren und rechnete nicht mit der Radfahrerin aus der Richtung. Die 51-Jährige kollidierte anschließend mit der Fahrzeugfront. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 800 Euro.

