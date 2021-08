Polizei Mettmann

POL-ME: Schwerverletzter Motorradfahrer durch Bremsmanöver - Ratingen - 2108131

Mettmann (ots)

Am frühen Mittwochabend des 25.08.2021, gegen 17.25 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Motorradfahrer aus Wassenberg, mit seinem schwarzen Motorrad der Marke Honda CB600F (Hornet S) die außerörtliche Brachter Straße (L 422) in Ratingen-Homberg, aus Richtung Homberg kommend, in Fahrtrichtung Autobahnkreuz Ratingen-Ost. Als in Höhe Altenbrachtweg vorausfahrende Fahrzeuge stark abbremsen mussten, weil ein PKW aus dem untergeordneten Weg nach links in die zu dieser Zeit stark befahrene Landstraße einbog, bremste auch der Motorradfahrer seine Honda sehr stark ab. Dabei verlor er, nach eigenen Angaben ohne Fremdeinwirkung, die Kontrolle über seine Maschine. Der 63-Jährige stürzte auf den Asphalt und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem angeforderten Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er vorerst zur stationären ärztlichen Behandlung verblieb. Am Motorrad entstand beim Sturz ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Im Zuge der Rettungs-, Unfallaufnahme- und Aufräumarbeiten kam es auf der stark frequentierten Landstraße zu nicht unerheblichen Beeinträchtigungen im Berufsverkehr. Die Ratinger Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsstoffe des Motorrads ab und reinigte die Fahrbahn.

