Polizei Mettmann

POL-ME: Tragischer Unglücksfall: Baum stürzt auf 12-jährigen Radfahrer - Haan - 2011092

Bild-Infos

Download

MettmannMettmann (ots)

Wie die Feuerwehr der Stadt Haan bereits in einer eigenen Pressemeldung berichtet hatte, ist am Dienstagabend (17. November 2020) im Neandertal in Haan-Gruiten ein zwölf Jahre alter Junge auf seinem Fahrrad von einem umstürzenden Baum erfasst worden. Bei dem tragischen Unglücksfall wurde der Junge schwerstverletzt und unter akuter Lebensgefahr in ein Krankenhaus gebracht (siehe dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116238/4766466).

--- Aktuelle Fortschreibung der Polizei ---

Nach Auskunft der behandelnden Ärzte des Krankenhauses wurde der Zwölfjahrige noch am Dienstagabend notoperiert. Sein Gesundheitszustand ist nach wie vor sehr kritisch.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen und nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Wuppertal bewertet die Polizei den Sachverhalt als Unglücksfall. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und ein Strafverfahren gegen den Eigentümer wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Es werden am heutigen Tag weitere Untersuchungen an der Unglücksstelle, gemeinsam mit einem Sachverständigen, durchgeführt, um festzustellen, ob das Unglück hätte vermieden werden können. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass der Baum aufgrund der Stürme in den vergangenen Tagen und der ungünstigen Witterungsbedingungen umgestürzt und dabei entwurzelt worden war.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell