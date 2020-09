POL-ME: Feuer in Sozialunterkunft: Polizei geht von Brandstiftung aus - Ermittlungen dauern an - Ratingen - 2009075

Polizei Mettmann

Feuer in Sozialunterkunft: Polizei geht von Brandstiftung aus - Ermittlungen dauern an - Ratingen - 2009075

Mettmann

Wie die Feuerwehr der Stadt Ratingen bereits in eigenen Pressemeldungen berichtet hatte, hat es in den frühen Morgenstunden von Samstag (12. September 2020) in einer Sozialunterkunft an der Gerhart-Hauptmann-Straße in Tiefenbroich gebrannt (siehe dazu die Pressemeldung unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70701/4704600 sowie Pressemeldung als PDF im Anhang).

Am heutigen Montag (14. September 2020) konnten brandsachverständige Kriminalbeamte der Kreispolizeibehörde Mettmann den Brandort in Augenschein nehmen und dabei feststellen, dass der Brand vorsätzlich an mehreren Stellen im Dachgeschoss gelegt wurde. Konkrete Hinweise auf einen Tatverdächtigen ergaben sich bei den immer noch andauernden Ermittlungen jedoch keine, weshalb die Polizei um sachdienliche Hinweise etwaiger Zeugen bittet.

Die Polizei fragt:

Wer hat zum Zeitpunkt des Brandausbruchs um kurz nach 4 Uhr morgens möglicherweise verdächtige Personen in oder im Umfeld des öffentlich zugänglichen Gebäudes beobachtet? Wer weiß unter Umständen sogar, wer für den Brand, bei dem ein Sachschaden von rund 50.000 Euro entstanden ist, verantwortlich ist?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen jederzeit unter der Rufnummer 02102 9981-6210 entgegen.

