Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Vahrenheide: Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes gegen drei Unbekannte - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Sonntag, 30.08.2020, haben drei bislang unbekannte Täter an der Thüringer Straße (Hannover-Vahrenheide) einen 32-Jährigen überfallartig angegriffen, geschlagen und mit Füßen gegen seinen Kopf getreten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes Hannover war der 32 Jahre alte Hannoveraner gegen 04:35 Uhr an der Straße Alter Flughafen/Fliegerstraße in Richtung Thüringer Straße unterwegs. In Höhe eines Spielplatzes griffen drei bislang unbekannte Täter den Familienvater an, schlugen auf ihn ein und traktierten ihn mit Fußtritten. Der 32-Jährige konnte sich zunächst befreien und zur Thüringer Straße flüchten. Kurze Zeit später wurde er erneut von den Schlägern angegriffen, zu Boden gebracht und getreten. Anschließend flüchteten die mutmaßlichen Täter unerkannt in eine unbekannte Richtung. Eine Zeugin hörte laute Schreie und alarmierte umgehend die Polizei. Die Einsatzkräfte leiteten umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, die jedoch ohne Erfolg verliefen. Der Verletze wurde von dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Eine Lebensgefahr besteht aktuell nicht.

Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen. Aktuell liegt den Polizeibeamten nur eine vage Täterbeschreibung vor. Die Gesuchten werden von dem Geschädigten auf circa 20 Jahre geschätzt. Zwei mutmaßliche Täter sollen nach Angaben des Verletzten ein südländisches Erscheinungsbild haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern machen können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /nash

