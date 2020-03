Polizei Mettmann

POL-ME: Anwohnerin findet Cannabisplantage - Heiligenhaus - 2003121

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Einer aufmerksamen Anwohnerin der Von-Behring-Straße in Heiligenhaus ist am gestrigen Nachmittag der Fund einer Cannabisplantage zu verdanken. Die 57-jährige Zeugin hatte die professionell angebauten Pflanzen zufällig in einem gemeinschaftlich genutzten Gartenhaus gefunden und die Polizei informiert.

Gegen 14:15 Uhr betrat die 57-jährige Heiligenhauserin das von mehreren Mietern genutzte Garten- und Gerätehaus, welches im rückwärtigen Garten des Gebäudekomplexes angelegt ist. In dem Haus fiel ihr zunächst ein ungewöhnlich süßlicher Geruch auf, so dass sie das circa 50qm2 große Gebäude absuchte. In einem aufgestellten Gewächszelt fand die Anwohnerin sieben Cannbispflanzen, die durch einen Unbekannten professionell gezüchtet worden waren.

Die aufmerksame Zeugin informierte folgerichtig die Polizei, die das Gewächshaus mit den Cannabispflanzen sicherstellte.

Hinweise auf den Tatverdächtigen liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Sachdienliche Hinweise zu dem Eigentümer der Plantage, verdächtige Personen oder Fahrzeuge, oder sonstige Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell