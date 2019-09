Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannter beschädigt Fahrzeug und flüchtet

Hamm-Herringen (ots)

Ein Unbekannter hat am Freitag, 20. September, im Zeitraum zwischen 11.30 Uhr und 12.35 Uhr einen Ford an der Heckstoßstange beschädigt. Der Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Das Fahrzeug war an der Görlitzer Straße geparkt.

Der Unfallverursacher meldete den Schaden nicht, sondern floh vom Unfallort. Ein Zeuge beobachtete einen Daimlerfahrer mit Hammer Kennzeichen, der auf dem Parkplatz rangierte. Er soll in der Parkbox gegenüber des Fords geparkt haben und zwischen 60 und 65 Jahren alt sein. Er hat graue, kurze Haare und war augenscheinlich deutscher Herkunft. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen. (lt)

