Polizei Mettmann

POL-ME: Unfall auf der Hauptstraße: Radfahrerin schwer verletzt - Langenfeld - 2002130

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Mittwoch (19. Februar 2020) ist bei einem Verkehrsunfall an der Hauptstraße in Langenfeld eine 43 Jahre Fahrradfahrerin aus Langenfeld schwer verletzt worden.

Das war passiert:

Gegen 11:15 Uhr war die Langenfelderin mit ihrem Fahrrad über die Hauptstraße in Langenfeld unterwegs. Unmittelbar auf Höhe der Einmündung zur Metzmacherstraße wollte sie mit ihrem Rad am rechten Fahrbahnrand an verkehrsbedingt wartenden Autos vorbeifahren, als plötzlich die Beifahrerin aus einem der stehenden Wagen die Tür öffnete, ohne auf den von hinten kommenden Verkehr zu achten. Die Radfahrerin konnte nicht mehr ausweichen und touchierte die Tür, wodurch sie zu Fall gebracht und zu Boden gestoßen wurde.

Dabei wurde die 43-Jährige schwer verletzt. Sie musste mit einem Rettungswagen in eine Spezialklinik gebracht werden. Bei der weiteren Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass das Fahrrad der Langenfelderin nicht mehr verkehrstauglich war, da beide Handbremsen am Lenker keine Wirkung mehr entfalten konnten.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell