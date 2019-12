POL-ME: Update zu "tierischem Einsatz": Raubvogel wird wieder aufgepäppelt - Mettmann - 1912024

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

Heute (4. Dezember 2019) berichtete die Kreispolizeibehörde Mettmann in ihrer Pressemitteilung OTS 1912022 (siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4458453) über einen "tierischen Einsatz" der Polizei. Auf dem Südring in Mettmann hatten um 8:30 Uhr Polizeibeamte einen verletzten Greifvogel von der Straße gerettet und zur Wache gebracht.

Inzwischen hatte die Feuerwehr Mettmann den Raubvogel zu einer örtlichen Tierärztin gebracht, welche wiederum einen ihr bekannten Falkner zur Hilfe hinzuzog. Gemeinsam konnten die Experten herausfinden, dass es sich bei dem Raubvogel um einen jungen Mäusebussard handelt. Augenscheinlich hatte das Tier "Glück im Unglück" und ist nicht schwerer verletzt. Vielmehr gehe man davon aus, dass der Bussard im Jagdtrieb gegen ein Schild oder gar ein fahrendes Auto geflogen ist, und so die Orientierung verloren hatte.

Nach dieser "Diagnose" wurde das Tier in eine Auffangstation nach Remscheid gebracht, wo es in den kommenden Tagen aufgepäppelt wird, ehe es wieder in die Freiheit entlassen wird.

