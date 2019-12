Polizei Mettmann

POL-ME: Mülleimerbrand in Schule löst Feuerwehreinsatz aus - Ratingen - 1912021

Mettmann (ots)

Am Dienstagnachmittag (03.12.2019) kam es zu einem ungeklärten Brandausbruch in einem Schulgebäude an der Duisburger Straße in Ratingen.

Gegen 15:50 Uhr hatte ein Schüler auf der Herrentoilette einen brennenden Papiermülleimer festgestellt und unmittelbar Hilfe herbeigeholt. Die Lehrkraft informierte die Feuerwehr, die den Brand schnell löschen konnte. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen vor Ort konnte festgestellt werden, dass die Wasserzufuhr auf der Herrentoilette abgedreht worden war. Ob dies vorsätzlich in Verbindung mit der vermeintlichen Brandlegung geschah, muss im Rahmen der weiteren Ermittlungen geklärt werden. Die Schadenssumme wird auf wenige hundert Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise, die in einem Tatzusammenhang stehen, nimmt die Polizei in Ratingen jederzeit unter der Telefonnummer 02102 / 9981-6210 entgegen.

