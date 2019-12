Polizei Mettmann

POL-ME: 61-Jähriger bedroht - Polizei sucht Zeugen - Langenfeld - 1912017

Mettmann (ots)

Am Dienstag (03. Dezember 2019) haben zwei bislang noch unbekannte Männer einen 61 Jahre alten Mann in Langenfeld-Immigrath bedroht und geschlagen.

Gegen 21:50 Uhr verließ der Mann einen Kiosk an der Kurt-Schumacher-Straße, als ihn zwei ihm unbekannte Männer ansprachen. Sie forderten die Herausgabe seines Geldes, was er ihnen verweigerte. Daraufhin drohten sie ihm verbal und schlugen ihn mehrfach gegen den Kopf, wobei der Langenfelder glücklicherweise nicht verletzt wurde. Anschließend flüchtete das Duo in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Das Opfer konnte die Männer wie folgt beschreiben:

Person 1:

- circa 1,80 Meter groß - schmale Statur - etwa Mitte 20 - kurze dunkle Haare - Tattoo am Hals rechts - trug graue Kapuzenjacke - mitteleuropäisches Erscheinungsbild

Person 2:

- circa 1,75 Meter groß - schmale Statur - etwa 27 - 30 Jahre alt - dunkle Haare - trug dunkle Kleidung mit einem auffälligen T-Shirt

Bisher liegen der Langenfelder Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib der Täter vor. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

