Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Junges Duo macht sich an Zigarettenautomaten zu schaffen

Lübbecke (ots)

Ärger mit der Polizei haben sich zwei junge Männer im Alter von 21 und 24 Jahren in der Nacht zu Dienstag in Lübbecke eingehandelt. Das aus den Gemeinden Hüllhorst und Kirchlengern stammende Duo steht im Verdacht, sich an der Ecke Bergertorstraße/Feuerrenne an einem Zigarettenautomaten zu schaffen gemacht zu haben.

Die von einem aufmerksamen Zeugen gegen 1.20 Uhr verständigten Beamten fanden auf dem angrenzenden Parkplatz "Königsmühle" an einem Roller Aufbruchswerkzeug sowie 25 Zigarettenschachteln. Nach der Alarmierung trafen die Einsatzkräfte zunächst die beiden Männer auf dem Parkplatz an. Die gaben bei einer Befragung an, lediglich auf dem Heimweg zu sein.

Die von den Polizisten überprüften Parkscheinautomaten waren unversehrt. Etwas später entdeckten die Beamten den beschädigten Zigarettenautomaten. Die aufgefundenen Gegenstände sowie der Roller wurden sichergestellt. Auf das Duo kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf schweren Diebstahl zu.

