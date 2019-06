POL-ME: Nach Trickbetrug: Velberter leicht verletzt - Velbert - 1906065

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

Am Mittwochmittag (12. Juni 2019) ist ein 36-jähriger Mann in Velbert-Mitte Opfer eines Trickbetruges geworden. Bei dem Versuch, den mit einem Auto flüchtenden Täter zu stellen, wurde der Mann sowie ein 25 Jahre alter Zeuge leicht verletzt. Die Polizei bittet bei ihren Ermittlungen um Unterstützung durch weitere Zeugenhinweise.

Um kurz nach 12 Uhr hielt sich der Velberter gemeinsam mit seinem Bekannten aus Heiligenhaus (25 Jahre alt) auf einem Parkstreifen an der Christuskirche an der Einmündung Hohenzollernstraße / Sternbergstraße auf, als neben den beiden Männern ein schwarzer VW Golf 7 mit belgischem Kennzeichen stoppte.

Der Beifahrer stieg aus dem Auto aus und bot den Männern den Kauf eines Smartphones an. Tatsächlich ließen sich die beiden auf das Geschäft ein und händigten dem Mann mehrere Hundert Euro Bargeld aus. Im Gegenzug erhielt der 36-Jährige eine schwarze Kunstledertasche, in der angeblich das soeben verkaufte Handy enthalten war. Als der Velberter in die Tasche sah, stellte er fest, dass er soeben Opfer eines Trickbetruges geworden war. Anstelle des Smartphones befand sich in der Tasche lediglich Kaffee.

Die Geschädigten versuchten nun, den gerade wegfahrenden Trickbetrüger in seinem VW Golf zu stoppen. Dazu klammerte sich der Velberter an die Dachreling des Autos und versuchte, die Fahrertür zu öffnen. Dabei rutschte er jedoch ab und verletzte sich leicht am Arm. Der Heiligenhauser wurde ebenfalls - glücklicherweise nur - leicht verletzt, als er sich dem wegfahrenden Wagen in den Weg stellte und von diesem erfasst wurde und auf die Motorhaube aufgeladen wurde. Anschließend flüchteten die Trickbetrüger in Richtung Sternberger Straße.

Zu dem Fahrzeug liegt die folgende Beschreibung vor:

- schwarzer VW Golf 7 - belgisches Nummernschild mit den Fragmenten "V" sowie "B7564"

Zu den beiden Männern im Auto liegen die folgenden Personenbeschreibungen vor:

Beifahrer:

- etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß - 30 bis 35 Jahre alt - normale Statur - hellbraune Haare - auffällig lange Nase - trug ein weißes Oberteil, ein graues Jackett und eine schwarze Jeans - sprach Englisch - hatte laut der Geschädigten ein "osteuropäisches Aussehen" - gepflegtes Äußeres

Fahrer:

- etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß - 30 bis 35 Jahre alt - kräftige Statur - helle Haare und heller Bart - trug ein blaues Hemd mit schwarzem Jackett - gepflegtes Äußeres

Die Polizei fahndete nach dem flüchtigen Fahrzeug, konnte im Umfeld jedoch keine Verdächtigen mehr antreffen. Daher bittet die Polizei in Velbert nun um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02051 946-6110.

