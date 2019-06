Polizei Mettmann

POL-ME: Jagdwaffe wurde mit Zubehör aus geparktem PKW gestohlen - Ratingen - 1906047

Mettmann (ots)

Am Samstagmorgen des 08.06.2019, in der nur kurzen Zeit zwischen 07.30 Uhr und 07.50 Uhr, parkte ein Ratinger Jagdausübungsberechtigter seinen schwarzen PKW Seat Leon, an der Straße Neuhaus im Ratinger Ortsteil Hösel, auf privatem Grund und Boden nahe eines dortigen Sportgeländes, auf dem zu dieser Zeit bereits erste Vorbereitungen zum morgendlichen Spielbetrieb herrschte. Während er den Wagen nur für wenige Minuten verließ, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Straftäter auf noch nicht genau geklärte Art und Weise in den Fahrgastraum des Seats ein, obwohl sich zu diesem Zeitpunkt der Hund des Jägers im Kofferraum des Wagens befand.

Aus dem geparkten Fahrzeug verschwand nach ersten Erkenntnissen eine nicht geladene Bockbüchsflinte (Blaser 30-06) mit Zielfernrohr in grünem, verschlossenem Futteral. Neben dem Jagdgewehr Kaliber 12,76 im Wert von etwa 14.000,- Euro, verschwanden zudem ein professionelles Nachtsichtgerät der Marke DIPOL, mit dazugehörigem Infrarotstrahler und Zubehör, ein Schweizer Taschenmesser sowie diverse Papiere des Geschädigten und eine Flasche "Krummenweger Likör". Der Gesamtwert der ungewöhnlichen Beute wird mit 20.000,- Euro beziffert.

Bisher liegen der Ratinger Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib tatverdächtiger Personen oder der entwendeten Beute vor. Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet, die entwendete Waffe und das weitere Zubehör zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Sachdienliche Hinweise zur Klärung der Straftat sowie zur Auffindung der Beute nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

