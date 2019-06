Polizei Mettmann

POL-ME: Radfahrer nach Unfall verletzt -Hilden- 1906045

Mettmann (ots)

Am Sonntagnachmittag des 09.06.2019, gegen 17:45 Uhr, befuhr ein 46-Jähriger aus Mönchengladbach mit seinem VW Golf die innerörtliche Hochdahler Straße in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung Berliner Straße beabsichtigte er, nach rechts in Richtung Düsseldorf abzubiegen. Dabei kam es zu einer Berührung mit einem vorfahrtberechtigten 72-jährigen Düsseldorfer, welcher mit seinem Fahrrad die Berliner Straße in Richtung Düsseldorf befuhr. Der Fahrradfahrer kam zu Fall und verletzte sich. Er wurde zur stationären Aufnahme mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Weder an dem Pkw noch an dem Fahrrad entstand erkennbarer Sachschaden. Zum Zweck der Unfallaufnahme wurde die Kreuzung zeitweise zum Teil gesperrt.

