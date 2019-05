Polizei Mettmann

POL-ME: Geklaute Kennzeichen und keinen gültigen Führerschein - Velbert - 1905110

Mettmann (ots)

Am Sonntagmorgen des 19.05.2019 führte eine Streifenwagenbesatzung der Velberter Polizei allgemeine Verkehrskontrollen auf der Langenberger Straße in Velbert-Mitte durch. Dabei wurde gegen 10.55 Uhr ein roter PKW Opel Corsa gestoppt und kontrolliert, der in Fahrtrichtung Langenberg unterwegs war. Der Fahrer am Steuer des Opels, ein 48-jähriger Velberter, konnte sich bei seiner Kontrolle zwar aus-, aber weder Führer-, noch Fahrzeugschein vorweisen. Gegenüber den Beamten gab der deutsche Staatsbürger vollkommen unglaubwürdig an, im Besitz einer italienischen Fahrerlaubnis zu sein. Tatsächlich ergab eine schnelle Kontrolle der Polizei, dass der Kontrollierte nicht im Besitz einer deutschen Fahrerlaubnis ist und ihm eine solche für den Bereich der Bundesrepublik auch bereits dauerhaft versagt wurde. Aus diesem Grund leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Bei einer genaueren Kontrolle des Opels stellte sich dann heraus, dass an dem Corsa zwei Mettmanner Kennzeichen montiert waren, die am 10. April 2019 im benachbarten Wülfrath von einem BMW gestohlen und seitdem zur Fahndung ausgeschrieben waren. Der auf einen fremden Fahrzeughalter aus Velbert zugelassene Opel hätte eigentlich andere Kennzeichen tragen müssen, die allerdings ebenfalls schon zur polizeilichen Fahndung ausgeschrieben waren, weil dem zugehörigen Fahrzeug bereits seit längerer Zeit der vorgeschriebene Versicherungsschutz fehlte. Auch zu diesen Feststellungen wurden weitere Strafverfahren eingeleitet, deren Ermittlungen aktuell noch andauern. Dabei wird aktuell insbesondere geprüft, wie der wegen verschiedener Delikte schon polizeibekannte 48-jährige Beschuldigte an den mit Originalschlüssel geführten Opel gelangte.

Dem 48-jährigen Beschuldigten untersagte die Velberter Polizei ausdrücklich jedes weitere Führen führerscheinpflichtiger Kraftfahrzeuge. Der Opel wurde stillgelegt, die gestohlenen Kennzeichen sichergestellt.

