Polizei Mettmann

POL-ME: Papiertonne in Brand gesetzt - Langenfeld - 1905029

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am noch nächtlich frühen Sonntagmorgen des 05.05.2019, gegen 05.15 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in Langenfeld zu einem Brand an der Rheindorfer Straße in Richrath gerufen. Zeugen hatten dort in einem Betonunterstand des Wohnhauses mit der Nummer 110 einen brennenden Papiercontainer entdeckt und den Notruf gewählt.

Die Langenfelder Feuerwehr konnte den Brand sehr schnell löschen und damit die Ausbreitung des Feuers auf andere Container erfolgreich verhindern. Nicht verhindern konnten die Wehrleute jedoch, dass der betroffene Wertstoffcontainer für Altpapier und dessen Inhalt vom Feuer komplett zerstört wurden. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten polizeilichen Schätzungen auf mehrere hundert Euro.

Nach gemeinsamer Bewertung von Feuerwehr und Polizei erscheint eine vorsätzliche Brandlegung, als Ursache des Feuers, als sehr wahrscheinlich. Bisher liegen der Langenfelder Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft, Verbleib und Motivation des oder der Täter vor. Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell