Polizei Mettmann

POL-ME: Mobile Miettoilette in Brand gesetzt - Wülfrath - 1005028

Mettmann (ots)

Am späten Samstagabend des 04.05.2019, gegen 23.10 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in Wülfrath zu einem Brand auf dem öffentlichen Parkplatz Am Rathaus gerufen. Dort brannte in Höhe der Ein- und Ausfahrt zur Danziger Straße eine mobile Miettoilette in voller Ausdehnung. Zeugen hatten den Brand bemerkt und den Notruf gewählt.

Die Wülfrather Feuerwehr konnte den Brand löschen, damit eine Ausweitung des Feuers auf eine benachbarte Garagenreihe ausschließen, jedoch nicht verhindern, dass das Miettoiletten-Häuschen, welches wahrscheinlich noch seit der letzten Kirmesveranstaltung auf dem Parkplatz stand, komplett zerstört wurde. Der entstandene Sachschaden beziffert sich nach ersten Schätzungen auf 400,- Euro.

Nach gemeinsamer Bewertung von Feuerwehr und Polizei wurde der Brand mit sehr großer Wahrscheinlichkeit vorsätzlich gelegt. Bisher liegen der Wülfrather Polizei aber noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft, Verbleib und Motivation des oder der Täter vor. Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 / 9200-6180, jederzeit entgegen.

