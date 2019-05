Polizei Mettmann

POL-ME: 5 Verletzte bei Unfall in Langenfeld -1905024-

Mettmann (ots)

Am Samstag, 04.05.19, kam es in den frühen Morgenstunden in Langenfeld-Richrath zu einem Verkehrsunfall, bei dem insgesamt fünf Menschen verletzt wurden.

Eine 50-jährige Frau aus Monheim befuhr um 05:37 Uhr mit ihrem PKW Daimler Chrysler den Winkelsweg aus Richtung Berghausener Straße kommend. Als sie nach links in die Richrather Straße abbiegen wollte, übersah sie einen entgegenkommenden PKW Ford Fiesta. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Fahrer des Ford, ein 20-jähriger Mann aus Solingen, überstand den Unfall unverletzt. Seine vier Mitfahrer jedoch wurden bei dem Unfall leicht, die Dame aus Monheim schwer verletzt und mussten einem Krankenhaus zugeführt werden.

Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallörtlichkeit wurde während der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Die Höhe des Sachschadens wird auf insgesamt ca. 13.000,- Euro geschätzt.

