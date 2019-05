Polizei Mettmann

POL-ME: Mit 1,4 Promille gegen den Ampelmast - Langenfeld - 1905025

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am frühen Sonntagmorgen des 05.05.2019, gegen 04:50 Uhr, prallte eine alkoholisierte Skoda-Fahrerin im Einmündungsbereich Hildener Straße/ Winkelsweg in Langenfeld-Richrath gegen einen Ampelmast und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die 36-jährige Frau beabsichtigte, mit ihrem Skoda von der Hildener Straße nach links auf den Winkelsweg abzubiegen. Dabei kam sie von der Linksabbiegerspur ab, fuhr über die Mittelinsel und prallte gegen den Ampelmast. Sowohl die 36-jährige als auch ihr 31-jähriger Beifahrer erlitten dabei leichte Verletzungen und wurden anschließend mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Schätzungen entstand an dem im Frontbereich massiv beschädigten Skoda sowie dem Ampelmast ein Gesamtschaden von mindestens 7000,- Euro. Noch während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass die 36-Jährige erheblich nach Alkohol roch und führten einen Alkoholtest durch. Das Ergebnis: Über 1,4 Promille. Im Krankenhaus erfolgte die Blutprobenentnahme. Die Polizisten stellten den Führerschein der Frau sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

