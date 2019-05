Polizei Mettmann

POL-ME: Mit 1,2 Promille gegen geparkten Pkw und dann geflüchtet - Hilden - 1905027

Mettmann (ots)

Am Freitagabend des 03.05.2019, gegen 18:25 Uhr, touchierte eine 55-jährige Mercedes-Fahrerin auf dem Parkplatz eines Discounters an der Gerresheimer Straße in Hilden einen geparkten Audi und beschädigte diesen geringfügig im Heckbereich. Ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern, entfernte sich die Mercedes-Fahrerin anschließend von der Unfallstelle. Aufmerksame Zeugen, die den Unfall beobachteten, notierten sich das Kennzeichen der Flüchtigen und informierten die Polizei. Kurz darauf konnte eine Streifenwagenbesatzung die 55-jährige Frau an ihrer Wohnanschrift antreffen und befragen. Dabei mussten die Beamten feststellen, dass die Mercedes-Fahrerin deutlich unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. In der Wache Hilden folgten die Blutprobenentnahme sowie die Einleitung eines Strafverfahrens. Einen Führerschein konnten die Polizisten nicht sicherstellen. Die Frau gab gegenüber den Beamten an, keine gültige Fahrerlaubnis mehr zu besitzen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei den bislang unbekannten Zeugen, der einen Zettel an der Windschutzscheibe des beschädigten Audi hinterließ, sich bei der Polizei in Hilden, Telefon 02103/ 898-6410, zu melden.

