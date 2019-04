Polizei Mettmann

POL-ME: Fahndung erfolgreich - 18-jährige Mutter und Baby wieder da! - Dortmund

Kreis Mettmann - 1904050

Mettmann (ots)

Mit unserer Pressemitteilung / ots 1903141 vom 25.03.2019 gaben wir eine dringende Fahndungsmeldung unserer Dortmunder Kollegen weiter. Aktuell erreicht uns die erfreuliche Meldung, dass Mutter und Kind bereits am Freitag (5. April) wohlbehalten in Herne angetroffen werden konnten. Das Baby wurde anschließend in die Obhut des Jugendamtes gegeben.

Hinweis an alle Medienvertreter:

Die Öffentlichkeitsfahndung ist somit erfolgreich beendet. Das PP Dortmund hat mittlerweile das Bild der Vermissten aus dem Presseportal entfernt und bittet darum von einer weiteren Verbreitung des Fotos abzusehen. Wir danken den Medien für die gezeigte Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung.

