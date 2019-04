Polizei Mettmann

POL-ME: Wieder Handwerker- und Firmenfahrzeuge aufgebrochen - Ratingen - 1904049

Mettmann (ots)

Am vergangenen Wochenende, in der Zeit vom Freitagnachmittag des 05.04. bis zum Sonntagabend des 07.04.2019, kam es zum wiederholten Mal (siehe dazu auch unsere Pressemitteilung / ots 1904007 vom 01.04.2019), in den Ratinger Ortsbereichen Lintorf und Tiefenbroich, zu einer auffälligen Häufung von versuchten und vollendeten Fahrzeugaufbrüchen, bei denen es der oder die noch unbekannten Straftäter auf an Fahrbahnrändern geparkte Kombis und Kleintransporter von Firmen und Handwerkern abgesehen hatten. Insgesamt wurden der Ratinger Polizei sechs Delikte angezeigt, von denen zwei im Versuchsstadium blieben, da das Eindringen in die Fahrzeuge scheiterte. Dennoch entstand selbst bei den Versuchen erheblicher Schaden, da auch bei ihnen, wie bei den vollendeten Taten, Löcher in die Karosserien der Transporter geschnitten wurden, um Türen zu öffnen. In vier Fällen gelangten der oder die Täter in die Fahrzeuge, aus denen dann in der Regel auch zahlreiche Werkzeuge und Maschinen verschwanden. Der entstandene Beute- und Sachschaden der aktuellen Kleinserie summiert sich nach ersten polizeilichen Schätzungen auf insgesamt mindestens 15.000,- Euro.

Bisher liegen der Ratinger Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib der Täter und ihrer umfangreichen Beute vor. Maßnahmen zur Spurensicherung sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

