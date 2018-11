Ulm (ots) - Der 65-Jährige fuhr gegen 6.30 Uhr durch die Dorfstraße in Hörenhausen. Am Ortsende Richtung Dietenheim passte er einen Moment nicht auf. Sein Lastzug kam nach rechts. Er überrollte die Leitplanke und kippte um. Fünf Meter tiefer blieb das Gespann auf der Seite liegen. Der Fahrer überstand den Unfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Am Lastzug entstand nach Schätzung der Polizei Sachschaden von rund 150.000 Euro. Sie ermittelte die Ursache des Unfalls. An der Unfallstelle unterstützten die Feuerwehren aus Laupheim, Orsenhausen, Schwendi, Sießen und die Straßenmeisterei Laupheim. Die Straße war bis zur Mittagszeit voll gesperrt.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht" fordert nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

