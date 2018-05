POL-ME: Trunkenheitsfahrt mit Ausfallerscheinungen - Mettmann - 1805004

Symbolbild: Der polizeiliche Atemalkoholtest zeigte 1,15 mg/l (etwa 2,3 Promille) Bild-Infos Download

Mettmann (ots) - Am gerade erst begonnenen 01. Mai 2018 (Tag der Arbeit / Feiertag), gegen 00.15 Uhr, beobachtete eine Streifenwagenbesatzung der Mettmanner Polizei einen schwarzen PKW Fiat 500, der die Seibelstraße in der Kreisstadt in auffällig unsicherer Fahrweise befuhr. Bei einer deshalb durchgeführten Kontrolle des Wagens und seiner 47-jährigen Fahrerin aus Solingen wurde deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft der Frau festgestellt. Beim Verlassen des Wagens schwankte sie und musste sich am Fahrzeug festhalten.

Ein an Ort und Stelle durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,3 Promille (1,15 mg/l). Daraufhin leiteten die Beamten ein Strafverfahren gegen die Solingerin ein. Zur weiteren Beweisführung wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt. Gegen die polizeiliche Sicherstellung ihres Führerscheines legte die Beschuldigte ausdrücklich Widerspruch ein, woraufhin die Polizei das Dokument beschlagnahmte, verbunden mit dem ausdrücklichen Verbot bis zu einer richterlichen Entscheidung führerscheinpflichtige Kraftfahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr zu führen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell