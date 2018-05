POL-ME: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Rollerfahrer -Hilden- 1805002

Mettmann (ots) - Am späten Montagabend des 30.04.2018 kam es in Hilden zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Kleinkraftradroller.

Gegen 22:45 Uhr befuhr ein 46-jähriger Hildener mit seinem VW Passat die Straße Am Heidekrug in Richtung Lievenstraße. Nachdem die an der Kreuzung Walder Straße/Am Heidekrug/Lievenstraße zunächst für ihn Rotlicht anzeigende Lichtzeichenanlage auf Grün umsprang, beabsichtigte er nach links auf die Walder Straße in Richtung Hilden Innenstadt abzubiegen.

Nach ersten Erkenntnissen übersah er bei dem Abbiegevorgang einen 16-jährigen Schüler aus Hilden, welcher mit seinem Kleinkraftrad Piaggio die Lievenstraße in Fahrtrichtung Walder Straße befuhr und geradeaus in die Straße Am Heidekrug fahren wollte.

Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der 16-Jährige zu Boden stürzte und schwer verletzt wurde. Er wurde mittels Rettungswagen einem Krankenhaus in Solingen zugeführt, in welchem er zur stationär Behandlung verblieb.

Während der Unfallaufnahme wurde die Walder Straße für 40 Minuten an der Unfallörtlichkeit voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 2000,- Euro.

