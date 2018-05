POL-ME: Raub auf Tankstelle - Zeugen gesucht - Erkrath - 1805001

Mettmann (ots) - Am 30.04.2018 wurde eine Tankstelle an der Haaner Straße in Erkrath überfallen. Gegen 21:30 Uhr betrat eine unbekannte männliche Person die Tankstelle und forderte von der 35-jährigen Angestellten unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld. Dem Täter wurden daraufhin mehrere Geldscheine ausgehändigt. Der Täter flüchtete daraufhin in Richtung Schildsheider Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief bis jetzt erfolglos. Beschreibung: männlich, nicht älter als 25 Jahre, 170 cm, blauer Kapuzenpullover mit weißer Schrift, schwarzer-weißer Schal, schwarze Jogginghose, schwarzer Rucksack schwarze Baseballmütze Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Eventuelle Zeugen der Tat werden gebeten sich an die Polizeidienststelle in Erkrath zu wenden. Telefonische Erreichbarkeit: 02104/9480-6450.

