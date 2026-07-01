Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Scharbeutz

Kinder beobachten Fahrraddiebstahl - Tatverdächtiger festgenommen

Lübeck (ots)

+++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++

Am Montagabend (29.06.2026) haben mehrere Kinder und weitere Zeugen zwei Männer an der Skaterbahn in Scharbeutz bei einem Fahrraddiebstahl beobachtet. Sie informierten umgehend die Polizei. Kurz darauf gelang es den alarmierten Polizeibeamten, einen der Männer, der mit dem Rad in Richtung Haffkrug geflüchtet war, festzunehmen. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Gegen 19.00 Uhr beobachteten die Kinder im Alter von 10-14 Jahren zwei verdächtige Männer an den Fahrradständern neben der Skaterbahn an der Strandallee in Scharbeutz. Nach den vorliegenden Hinweisen sollen sich die Männer an einem orangenen E-Mountainbike zu schaffen gemacht haben. Die Kinder riefen den Männern noch zu, dass sie das Fahrrad stehen lassen sollen. Die Tatverdächtigen ließen sich jedoch nicht von Ihrem Vorhaben ab: Es soll ihnen gelungen sein, dass Schloss des E-Mountianbikes zu lösen und dieses zu entwenden. Einer der Männer fuhr danach mit dem hochwertigen Elektrorad in Richtung Haffkrug davon, der andere flüchtete zu Fuß in Richtung des Campingplatzes.

Die umgehend alarmierten Polizeibeamten konnten kurz darauf den 21 Jahre alten Mann festnehmen, der versucht hatte, mit dem E-Mountainbike in Richtung Haffkrug zu flüchten. Das Rad wurde sichergestellt und der Tatverdächtige (Staatsbürgerschaft: Spanisch) vorläufig festgenommen. Die zweite verdächtige Person flüchtete unerkannt.

Zur Verhinderung von weiteren Straftaten wurde der festgenommene 21-Jährige am Montagabend dem Polizeizentralgewahrsam in Lübeck zugeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck erfolgte am Dienstag die Vorführung bei der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichtes Lübeck. Diese erließ gegen den Beschuldigten antragsgemäß einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Diebstahls mit Waffen. Da der Beschuldigte in der Vergangenheit bereits wiederholt strafrechtlich in Erscheinung getreten ist, lag der Haftgrund der Wiederholungsgefahr vor. Anschließend wurde der Tatverdächtige der Justizvollzugsanstalt Lübeck zugeführt.

Nachfragen zu dem Sachverhalt sind an die Polizeidirektion Lübeck zu richten.

Dr. Jens Buscher - Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Ulli Fritz Gerlach Pressesprecher Polizeidirektion Lübeck

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