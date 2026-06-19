Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Weil Mitfahrerin keinen Helm trug: Rollerfahrerin mit fast zwei Promille und ohne Führerschein aus dem Verkehr gezogen

Hofgeismar (ots)

Hofgeismar (Landkreis Kassel):

Weil ihre Mitfahrerin keinen Helm trug, hat eine Streife der Polizeistation Hofgeismar am gestrigen Donnerstagabend eine junge Frau gestoppt, die sich mit fast zwei Promille und ohne Führerschein hinter das Steuer eines Motorrollers gesetzt hatte. Gegen die 22-Jährige aus dem Landkreis Kassel wird nun wegen der Trunkenheitsfahrt und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Wie die Beamten berichten, waren sie gegen 22:30 Uhr in der Bahnhofstraße unterwegs. In Höhe der Industriestraße wurden sie dann auf die beiden Frauen auf dem Roller aufmerksam, da die 18 Jahre alte Sozia ohne Helm unterwegs war. Nachdem sich bei der Kontrolle herausgestellt hatte, dass die Fahrerin keinen Führerschein besitzt und unter Alkoholeinfluss stand, musste sie die Streife für eine Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten.

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