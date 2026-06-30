Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Malente

Verdacht der Brandstiftung in zwei Fällen

Lübeck (ots)

Am späten Sonntagabend (28.06.2026) ereigneten sich zwei Brände in Malente im Ortsteil Krummsee. In beiden Fällen brannten Abfälle in leer stehenden Gebäuden. Zu Gebäudeschäden ist es jeweils nicht gekommen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

Gegen 22:50 Uhr meldete ein Zeuge einen Brand in einer leer stehenden Garage in der Straße Hängebargshorst. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte brennenden Unrat in einer Garage eines unbewohnten Hauses fest. Das Feuer wurde durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Malente gelöscht.

Aufgrund eines Zeugenhinweises suchten die Polizeibeamten im Anschluss ein nahegelegenes ehemaliges Klinikgelände ab. Dort stellten sie einen brennenden Altpapierstapel in einem leerstehenden Gebäude fest. Die Freiwillige Feuerwehr Malente löschte auch diesen Brand.

Da beide Brandstellen frühzeitig entdeckt wurden, konnte ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile verhindert werden. In beiden Fällen ist es nicht zu Gebäudeschäden gekommen.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Gegenstand der Ermittlungen ist auch, wie es zu den Bränden kam. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Eutin unter 04521 8010 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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