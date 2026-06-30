PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Jürgen
Farbschmierereien an einem Behördengebäude - Staatsschutz ermittelt

Lübeck (ots)

Am Montagmorgen (29.06.2026) wurde die Polizei über Farbschmierereien an einem Behördengebäude in Lübeck St. Jürgen in Kenntnis gesetzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge haben unbekannte Täter am vergangenen Wochenende zwischen Freitag, dem 26.06.2026, 13:00 Uhr, und Montag, dem 29.06.2026, 05:30 Uhr, diverse Farbschmierereien an einem Behördengebäude in der Hans-Böckler-Straße hinterlassen. Der Sachschaden wird auf etwa 3000EUR geschätzt.

In pinker und blauer Farbe wurden Schriftzüge wie "Krieg dem Krieg", "Gegen den Krieg" und "Wehrt euch" an Hinweistafeln, an eine Hauswand und eine zum Gebäude gehörende Skulptur gesprüht. Zudem stellten die eingesetzten Polizeikräfte mehrere Hammer- und Sichel-Symbole fest. Da die Polizei von einem politisch motivierten Hintergrund ausgeht, hat das Staatsschutzkommissariat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung übernommen und sucht Zeugen.

Personen, die im Tatzeitraum vom 26.06.2026 bis zum 29.06.2026 verdächtige Personen am Tatort beobachtet haben, oder weitere Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, Kontakt mit den Ermittlern aufzunehmen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0451 1310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Anna Julia Meyer
Telefon: 0451 / 131 - 2005
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Alle Meldungen Alle
  • 30.06.2026 – 09:33

    POL-HL: OH - Malente / Verdacht der Brandstiftung in zwei Fällen

    Lübeck (ots) - Am späten Sonntagabend (28.06.2026) ereigneten sich zwei Brände in Malente im Ortsteil Krummsee. In beiden Fällen brannten Abfälle in leer stehenden Gebäuden. Zu Gebäudeschäden ist es jeweils nicht gekommen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Gegen 22:50 Uhr meldete ein Zeuge einen Brand in einer leer stehenden Garage in der Straße Hängebargshorst. ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 14:38

    POL-HL: OH - Teschendorf / Verdacht der Trunkenheit: Mann fährt gegen Leitplanke

    Lübeck (ots) - Am Freitagabend (26.06.2026) ereignete sich auf der Kreisstraße 41 bei Teschendorf ein Verkehrsunfall, nachdem ein Fahrer einem Wild ausgewichen sein soll. Ein 34-jähriger Mann verlor demnach die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet gegen eine Leitplanke. Kurz darauf hielt er an und verließ zu Fuß den Unfallort. Die Polizei identifizierte den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren