Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Jürgen

Farbschmierereien an einem Behördengebäude - Staatsschutz ermittelt

Lübeck (ots)

Am Montagmorgen (29.06.2026) wurde die Polizei über Farbschmierereien an einem Behördengebäude in Lübeck St. Jürgen in Kenntnis gesetzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge haben unbekannte Täter am vergangenen Wochenende zwischen Freitag, dem 26.06.2026, 13:00 Uhr, und Montag, dem 29.06.2026, 05:30 Uhr, diverse Farbschmierereien an einem Behördengebäude in der Hans-Böckler-Straße hinterlassen. Der Sachschaden wird auf etwa 3000EUR geschätzt.

In pinker und blauer Farbe wurden Schriftzüge wie "Krieg dem Krieg", "Gegen den Krieg" und "Wehrt euch" an Hinweistafeln, an eine Hauswand und eine zum Gebäude gehörende Skulptur gesprüht. Zudem stellten die eingesetzten Polizeikräfte mehrere Hammer- und Sichel-Symbole fest. Da die Polizei von einem politisch motivierten Hintergrund ausgeht, hat das Staatsschutzkommissariat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung übernommen und sucht Zeugen.

Personen, die im Tatzeitraum vom 26.06.2026 bis zum 29.06.2026 verdächtige Personen am Tatort beobachtet haben, oder weitere Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, Kontakt mit den Ermittlern aufzunehmen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0451 1310 entgegen.

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