Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Teschendorf

Verdacht der Trunkenheit: Mann fährt gegen Leitplanke

Lübeck (ots)

Am Freitagabend (26.06.2026) ereignete sich auf der Kreisstraße 41 bei Teschendorf ein Verkehrsunfall, nachdem ein Fahrer einem Wild ausgewichen sein soll. Ein 34-jähriger Mann verlor demnach die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet gegen eine Leitplanke. Kurz darauf hielt er an und verließ zu Fuß den Unfallort. Die Polizei identifizierte den Mann und ermittelt nun wegen des Verdachts des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel.

Zeugen meldeten gegen 22:30 Uhr, dass ein weißer Dacia auf der Kreisstraße 41 bei Teschendorf verunfallt sei und dass der Fahrzeugführer sich zu Fuß vom Unfallort absetze. Ein Zeuge folgte dem Mann, bis die polizeilichen Einsatzkräfte eintrafen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 34-jährige Ostholsteiner die Kreisstraße 41 von Oldenburg in Holstein kommend in Richtung Teschendorf. Kurz vor der Ortseinfahrt habe es einen Wildwechsel gegeben. Der 34-jährige Fahrzeugführer habe versucht auszuweichen und dabei die Kontrolle über den weißen Dacia verloren. In der Folge fuhr er links gegen die Leitplanke der Gegenfahrbahn und geriet anschließend nach rechts über den Grünstreifen auf den Fuß- und Radweg. Auf dem Weg fuhr er bis zu einer Bushaltestelle und verließ dort den Dacia. Über einen Feldweg versuchte er sich den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen. Mit Hilfe eines Zeugen, der dem Mann gefolgt war, trafen die Polizeibeamten den Mann auf einem Feld an.

Während der Sachverhaltsaufnahme stellten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch bei dem 34-jährigen Ostholsteiner fest und ordneten daher eine Blutprobenentnahme an.

Der weiße Dacia war nicht mehr fahrbereit und verblieb am Unfallort. Es wird von einem Sachschaden in Höhe von 5000EUR ausgegangen.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 34-jährigen Ostholsteiner (Staatsangehörigkeit: kasachisch) wegen des Verdachts des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel.

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