Lübeck (ots) - Gemeinsame Medieninformation der Polizeidirektion Lübeck sowie der Lübecker Staatsanwaltschaft: Bereits am 16. August 2023 kam es in Neustadt i. H. zu einem Übergriff, bei dem ein 33 Jahre alter Mann tunesischer Herkunft am Kopf verletzt wurde. Ein fremdenfeindlicher Hintergrund kann nicht ausgeschlossen werden. Die Lübecker Kriminalpolizei hat die ...

mehr