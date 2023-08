Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz Nord

Folgemeldung: Verkehrshinweise zum Fußballspiel VfB Lübeck vs. FC Erzgebirge Aue

Lübeck (ots)

Aufgrund einer am Samstag (26.08.) stattfindenden Veranstaltung auf dem Gelände der Kulturwerft Gollan, stehen gemäß eines Hinweises des Vereines die Parkflächen in der Einsiedelstraße am morgigen Spieltag nicht zur Verfügung.

Die Anhänger des VfB Lübeck werden daher gebeten, frühzeitig anzureisen und möglichst den öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen bzw. das Stadion zu Fuß oder mit dem Fahrrad aufzusuchen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell