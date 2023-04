Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Ratekau

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Lübeck (ots)

Am Samstag (22.04.) kam es in der Fuchsbergstraße, in Warnsdorf, in Höhe eines Fußgängerüberweges zu einem Verkehrsunfall unter einer vierköpfigen Gruppe von Motorradfahrern. Zwei von ihnen mussten verletzt ins Krankenhaus.

Es war kurz nach 16:00 Uhr, als das Quartett, im Alter von 27 - 32 Jahren, die Fuchsbergstraße in Richtung Niendorf befuhr. An einem Zebrastreifen musste der Vorausfahrende, ein 29-jähriger Hamburger, verkehrsbedingt anhalten. Seine hinter ihm fahrenden Begleiter aus Preetz und Kiel bremsten ebenfalls ab, verloren jedoch die Kontrolle über ihre Zweiräder und kamen zu Fall.

Während ein 27-jähriger Preetzer seinen Sturz unverletzt überstand, war die Ausfahrt für einen 29-Jährigen aus Preetz und einen 32-jährigen Kieler beendet. Sie mussten nach der Erstversorgung an der Unfallstelle leicht verletzt in ein Ostholsteiner Krankenhaus gebracht werden.

Zum Start in die Motorradsaison noch einige Tipps:

- Fahren Sie vorausschauend und fahren Sie jede Strecke so, als wäre sie unbekannt.

- Beachten Sie den Straßenzustand (Verschmutzte Fahrbahnen gibt es nicht nur während der Erntesaison.).

- Bei Ausfahrten in Gruppen: Reihenfolge festlegen, Abstand halten, Geschwindigkeit anpassen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell