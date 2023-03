Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Grömitz

Kriminalpolizei ermittelt nach Schuppenbrand

Lübeck (ots)

Am späten Dienstagabend (28.03.) geriet ein Schuppen auf einem Grundstück in Grömitz in Brand und beschädigte sowohl das Inventar als auch Teile des angrenzenden Carports. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus konnte verhindert werden. Personen blieben unverletzt. Die Kriminalpolizei in Neustadt i.H. hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht Zeugen.

Gegen 22:50 Uhr meldeten mehrere Anwohner über den Notruf der Rettungsleitstelle ein Feuer in der Straße Gärtnerstieg in Grömitz. Als die Einsatzkräfte wenig später eintrafen, stand ein Holzschuppen in Vollbrand. Durch den schnellen Löscheinsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Einfamilienhaus sowie den Carport, unter dem ein PKW sowie ein Wohnwagen abgestellt waren, verhindert werden.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge brach das Feuer im Bereich des Holzschuppens, in dem neben Gartenmöbeln und Werkzeugen auch Campinggasflaschen lagerten, aus. Das Inventar wurde im Zuge des Feuers vollständig zerstört. Des Weiteren sind Teile des Carports brandbeschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Wie es zu dem Brandausbruch kommen konnte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei in Neustadt, die noch heute mit der Spurensuche beginnen wird. Ebenso wird ein Tatzusammenhang zu einem ähnlichen Geschehen von Donnerstagabend (23.03.) auf einem Nachbargrundstück geprüft, wo ebenfalls ein Holzschuppen entflammte.

Da in beiden Fällen eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, sucht die Polizei Zeugen, die am Abend des 23. und 28. März 2023 verdächtige Beobachtungen im Umfeld der Straße Gärtnerstieg gemacht haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 04561-6150 oder per E-Mail an Neustadt.KPSt@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell