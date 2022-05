Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - Buntekuh

Raubüberfall auf Pizzaboten - Die Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am Samstagabend, 14.05.2022, ist ein Pizzalieferant Opfer eines Raubes geworden, als er eine Bestellung ausliefern wollte. Die Täter raubten eine Umhängetasche mit den Tageseinnahmen.

Gegen 23.15 Uhr wollte ein 47-jähriger Mitarbeiter eines Pizzadienstes an einer Adresse in der Briggstraße eine zuvor bestellte Pizza ausliefern. Vor Ort erschien zunächst der mutmaßliche Besteller und sprach den Pizzaboten vor dem Gebäude an. Als der Mann die Pizza bezahlen wollte, erschienen plötzlich zwei weitere Männer aus Richtung der Fregattenstraße. Einer dieser Männer versuchte dann, dem 47-Jährigen die Umhängetasche mit den darin befindlichen Tageseinnahmen zu entreißen, was jedoch zunächst abgewehrt werden konnte. Der Täter ließ jedoch nicht locker und unternahm einen weiteren Versuch, bei dem es ihm schließlich gelang, die Umhängetasche an sich zu nehmen. Anschließend flüchteten die beiden Männer zu Fuß in Richtung Fregattenstraße.

Der Pizzalieferant nahm den mutmaßlichen Besteller als Zeugen mit dem Auto mit zum Firmensitz in der Ziegelstraße, um von dort die Polizei zu informieren. Unmittelbar vor dem Erreichen des Ziels stieg der Mann vom Beifahrersitz aus dem Auto und flüchtete in Richtung des Verteilerkreises in der Ziegelstraße. Zu den flüchtigen Personen liegt folgende Beschreibung vor: Alle drei waren ca. 25 Jahre alt. Der mutmaßliche Besteller war mit einer schwarzen Hose und einem weißen Kapuzenpullover bekleidet und sprach gebrochen Deutsch. Zu den anderen Tatverdächtigen ist bekannt, dass sie schlank waren und insgesamt dunkel gekleidet, bei der Oberbekleidung handelte es sich ebenfalls um Kapuzenpullover. Die drei Tatverdächtigen konnten trotz schnell eingeleiteter Fahndung nicht mehr angetroffen werden. An dem Einsatz waren insgesamt sechs Streifenwagen beteiligt.

Das Kommissariat 13 der BKI Lübeck ermittelt nun wegen des Verdachts des Raubes und sucht Zeugen.

Hinweisgeber werden gebeten, sich an die zentrale Telefonnummer 0451 - 131-0 zu wenden oder per Email an K13.luebeck.bki@polizei.landsh.de .

