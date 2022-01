Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Korrektur:

Fahrzeuge in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Lübeck (ots)

Am Samstagabend, 8. Januar 2022, kam es in der Lübecker Wachthauskoppel zum Brand eines Wohnmobils sowie eines PKWs. Durch die Flammen wurde ein weiterer Wohnwagen nicht unerheblich beschädigt. In diesem Zuge sucht die Polizei nach Zeugen.

Gegen 21:09 Uhr meldete ein Anwohner aus der Wachthauskoppel, dass dort ein Wohnmobil brennen würde. Die eingesetzten Beamten des 2. Polizeireviers Lübeck konnten ein in voller Ausdehnung brennendes Wohnmobil feststellen. Dahinter abgeparkt war ein PKW Opel, der ebenfalls vollständig in Brand geraten war. Von welchem dieser Fahrzeuge der Brand ausging, konnte vor Ort nicht ermittelt werden. Ein neben den Fahrzeugen abgestellter Wohnwagen wurde durch die Flammen und das Löschwasser ebenfalls erheblich beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 70.000 Euro.

Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme konnten nach Zeugenhinweisen ein Jugendlicher sowie ein Heranwachsender in Tatortnähe festgestellt werden. Die beiden wurden nach erster Befragung und Personalienfeststellung vor Ort entlassen. Ob sie mit dem Brand in Verbindung gebracht werden können, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Wer weitere Angaben zum Sachverhalt machen kann, oder sonst Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Lübeck unter der Rufnummer 0451 -1310 zu melden.

