Am 25.11.2021 ist Orange Day - Ein klares Nein zu Gewalt an Frauen -

Lübeck (ots)

Anlässlich der weltweiten Kampagne der Orange Days positioniert sich die Polizeidirektion Lübeck öffentlich gegen Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Mit dem Internationalen Gedenktag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen am 25.11.2021 beginnt die weltweite Kampagne der Orange Days. Diese endet nach 16 Tagen am 10. Dezember am internationalen Tag der Menschenrechte.

In diesem Zeitraum werden nicht nur weltweit, sondern auch in Lübeck wichtige Gebäude orange angestrahlt. Auch die Polizeidirektion Lübeck beteiligt sich an der Aktion und lässt das Behördenhaus am Berliner Platz ab dem 25.11.'21 ab 17 Uhr in orange erleuchten. Die Farbe Orange symbolisiert dabei eine Zukunft ohne Gewalt gegen Frauen.

Parallel dazu werden täglich kurze Videos von Lübecker Einrichtungen, die über ihre Hilfsangebote informieren, und Statements von Unterstützer:innen, die sagen, warum und wie man sich gegen Gewalt an Frauen positioniert, gezeigt.

Die Polizeidirektion Lübeck beteiligt sich am 26.11.2021 zudem mit einem Video an dieser Aktion, um öffentlich Solidarität zu zeigen. Sowohl der Videoclip, als auch ein Statement sind ab dem 26.11.2021 abrufbar unter www.facebook.com/Luebeckwirdorange und www.instagram.com/luebeck_wird_orange.

