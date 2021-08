Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz Radfahrkontrollen: Viele Radelnde fuhren in falscher Richtung auf dem Radweg

Lübeck (ots)

Am Montagmorgen (16.08.2021) haben Beamte des 2. Polizeireviers gemeinsam mit Mitarbeitern des Kommunalen Ordnungsdienstes diverse Radfahrende in Lübeck St. Lorenz kontrolliert. Im Fokus standen dabei Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die auf dem Weg zur Schule und zur Arbeit waren. Die Polizisten kontrollierten nicht nur, sie verteilten auch wiederholt kostenlos Klingeln und reflektierende Warnwesten.

Aufgestellt hatten sich die insgesamt 12 Polizisten und drei Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes rund um den Kreisverkehr am Lindenplatz, am Kreisverkehr der Ziegelstraße, in der Schwartauer Allee und in der Beethovenstraße. Bei der Überprüfung von insgesamt 214 Radlerinnen und Radlern stellten sie 44 Ordnungswidrigkeiten fest. 20 Radfahrende befuhren den Radweg in falscher Richtung, 12 nutzten verbotswidrig den Gehweg, zwei telefonierten während der Fahrt mit dem Handy und einer fuhr bei Rot über die Ampel. In neun Fällen entsprach die Ausrüstung der Räder nicht den Vorschriften und wies Mängel auf.

Auffällig war, dass auf dem Radweg der Schwartauer Allee alleine 15 Personen angehalten wurden, weil sie den Radweg in falscher Richtung nutzten. Vor einer Woche zog sich eine Pedelecfahrerin in diesem Bereich lebensgefährliche Verletzungen zu. Auch sie nutzte den Radweg in falscher Richtung und prallte im Einmündungsbereich der Marquardstraße mit einem kreuzenden PKW zusammen.

Aufgrund unerlaubter Handynutzung am Steuer und eines Verstoßes gegen die Gurtpflicht wurden auch zwei PKW-Fahrende von den Beamten gestoppt und kostenpflichtig verwarnt.

Um künftig Verkehrsunfälle mit Radfahrenden weiter zu reduzieren, klärten die Einsatzkräfte vor Ort auch präventiv über Gefahrensituationen und das korrekte Verhalten im Straßenverkehr auf. Bei nicht vorhandenen oder funktionsuntüchtigen Klingeln verteilte die Polizei vor Ort neue Klingeln, die vor Ort am Rad montiert werden konnten. Mit Blick auf die in ein paar Wochen beginnende dunkle Jahreszeit erhielten die Radler zudem Warnwesten, um künftig von den motorisierten Verkehrsteilnehmern in der Dunkelheit oder schlechtem Wetter besser erkannt werden zu können.

Die gute Nachricht zum Schluss: Einem Jungen auf dem Weg zur Schule war die Kette vom Rad abgesprungen. Kurzerhand legten die Beamten Kelle und Notizbuch zur Seite und zogen die Kette wieder auf. Problem gelöst, allzeit gute Fahrt.

