Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Eutin

Einbruchdiebstahl in Juweliergeschäft in Eutin - Zeugenhinweise erbeten

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck:

Unbekannte Täter brachen am frühen Montagmorgen (29.03.2021) in der Eutiner Innenstadt in ein Juweliergeschäft ein und entwendeten Schmuck und Bargeld in bisher unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen Mitternacht verschafften sich mehrere Personen über den Haupteingang Zugang zum Geschäft "Die Goldschmiede" in der Königsstraßenpassage in Eutin. Im Laden entwendeten sie zielgerichtet Gold- und Silberschmuck aus der Auslage sowie Bargeld. Der genaue Wert ist noch unbekannt.

In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei Eutin um Hinweise von Zeugen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag um Mitternacht herum im Bereich des Marktes und des Parkplatzes "Am Stadtgraben" verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Angaben zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder Geräuschen machen können. Diese werden unter der Telefonnummer 04521-8010 oder per E-Mail an die Adresse Eutin.KPSt@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck Jarina Freericks, Pressesprecherin der Polizeidirektion Lübeck

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell