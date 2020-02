Polizeidirektion Lübeck

Unbekannte Tote aus der Ostsee - Folgemeldung

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medien-Information der Polizeidirektion Lübeck und der Staatsanwaltschaft Lübeck

Nach Sichtung eines Anglers war am Montag, 03.02.2020, gegen 10:00 Uhr, zwischen Sierksdorf und Neustadt, eine tote weibliche Person aus der Ostsee geborgen worden.

Die aus dem Wasser geborgene Person konnte aufgrund der zahlreichen Hinweise anlässlich der Öffentlichkeitsfahndung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit identifiziert werden.

Der Hinweis auf eine Firma in Lübeck, die in der Straße "An der Lohmühle" Lagerkapazitäten zur Miete anbietet, gab den Ermittlern letztlich den entscheidenden Hinweis. Hier konnte der aufgefundene Schlüssel einer Person zugeordnet werden.

Es handelt sich bei der Toten um eine 52-jährige Frau aus Lübeck.

Die Ermittler bedanken sich für die zahlreichen Hinweise zu der Frau und zu dem Schlüsselbund.

