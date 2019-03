Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Fehmarn OT Puttgarden-B 207 / Fahndungserfolg bei Verkehrskontrolle

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Lübecker Staatsanwaltschaft und der Polizeidirektion Lübeck:

Am gestrigen Abend (18.03.2019) ist es auf der Bundesstraße 207 bei Puttgarden im Rahmen einer Verkehrskontrolle zur Festnahme eines 26-jährigen Fahrers gekommen, da dieser als Straftäter gesucht wurde.

Gegen 19:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Scharbeutz im Bereich des Fährhafens Puttgarden routinemäßig einen Mercedes Pkw. Dabei stellten sie fest, dass der betreffende Fahrer wegen einer in Rendsburg begangenen Straßenverkehrsgefährdung zur Fahndung ausgeschrieben war und nahmen ihn daraufhin vorläufig fest. Gegen den Festgenommenen war wegen einer nicht gezahlten Geldstrafe die Vollstreckung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 75 Tagen angeordnet worden, was er durch Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 2250,-Euro abwenden konnte.

Der Fahrer konnte seine Fahrt allerdings dennoch nicht fortsetzen. Die Polizisten fanden zusätzlich heraus, dass dem Mann die Fahrerlaubnis entzogen worden war und untersagten ihm die Weiterfahrt. Somit musste der Fahrer seinen Pkw stehen lassen und es wurde gegen ihn eine weitere Strafanzeige gefertigt - diesmal wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

