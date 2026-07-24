POL-RZ: Falsche Polizeibeamte - Festnahme von drei Tatverdächtigen
Ratzeburg (ots)
24.07.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 23.07.2026 - Groß Grönau / Hamburg
Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg
Wie bereits am Mittwoch berichtet unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/6319602 wurde ein Senior in Groß Grönau Opfer einer Betrugsmaschine.
Umfangreiche Ermittlungen in diesem Fall führten die Polizei nun zu einem Trio, welches gestern Nachmittag in der Bremer Straße in Hamburg vorläufig festgenommen werden konnte.
Bei den drei Tatverdächtigen handelt sich um zwei 19-Jährige Deutsche und um einem 17-jährigen Kongolesen aus Nordrhein-Westfalen.
Sie wurden zunächst dem Polizeigewahrsam zugeführt. Für zwei Tatverdächtige (den 17- und einen 19-Jährigen) wurden seitens der Staatsanwaltschaft Lübeck Anträge auf Erlass von Haftbefehlen gestellt.
Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu möglichen weiteren Taten, Hintergründen und weiteren Beteiligten, dauern an.
Martin Peterlein, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck
Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg
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