PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Falsche Polizeibeamte - Festnahme von drei Tatverdächtigen

Ratzeburg (ots)

24.07.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 23.07.2026 - Groß Grönau / Hamburg

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Wie bereits am Mittwoch berichtet unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/6319602 wurde ein Senior in Groß Grönau Opfer einer Betrugsmaschine.

Umfangreiche Ermittlungen in diesem Fall führten die Polizei nun zu einem Trio, welches gestern Nachmittag in der Bremer Straße in Hamburg vorläufig festgenommen werden konnte.

Bei den drei Tatverdächtigen handelt sich um zwei 19-Jährige Deutsche und um einem 17-jährigen Kongolesen aus Nordrhein-Westfalen.

Sie wurden zunächst dem Polizeigewahrsam zugeführt. Für zwei Tatverdächtige (den 17- und einen 19-Jährigen) wurden seitens der Staatsanwaltschaft Lübeck Anträge auf Erlass von Haftbefehlen gestellt.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu möglichen weiteren Taten, Hintergründen und weiteren Beteiligten, dauern an.

Martin Peterlein, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweis: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.07.2026 – 10:30

    POL-RZ: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 207

    Ratzeburg (ots) - 23.07.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 22.07.2026 - Breitenfelde/ B207 Am 22. Juli 2026 kam es gegen 16:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Verletzen auf der B 207 zwischen Niendorf an der Stecknitz und Breitenfelde. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 18-jähriger deutscher Mann aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg mit einem VW Transporter die B 207 aus Richtung Niendorf kommend in Richtung ...

    mehr
  • 22.07.2026 – 14:54

    POL-RZ: Senior wird Opfer von Betrugsmasche "Falsche Polizeibeamte"

    Ratzeburg (ots) - 22.07.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 21.07.2026 - Groß Grönau Gestern Abend sollen falsche Polizisten in Groß Grönau Wertsachen eines Seniors erbeutet haben. Mit der mittlerweile gängigen Masche, man hätte einen Zettel mit Namen des Angerufenen aufgefunden, sollen sich die Betrüger per Telefon bei dem Senior gemeldet und sich dabei als ...

    mehr
  • 22.07.2026 – 13:19

    POL-RZ: E-Scooter-Fahrer flüchtet vor der Polizei

    Ratzeburg (ots) - 22.07.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 21.07.2026 - Geesthacht Gestern Abend stürzte ein E-Scooterfahrer auf der Flucht vor der Polizei. Eine Geesthachter Streifenwagenbesatzung wurde am 21.07.2026, gegen 17.50 Uhr auf einen E-Scooter-Fahrer in der Hansastraße aufmerksam und beabsichtigte diesen anzuhalten und zu kontrollieren. Als der Fahrer die Beamten, die ihm bereits Anhaltesignale gaben, bemerkt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren