Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verunfallter sitzt nach Überschlag im Auto fest

Schwerer Unfall bei Barnitz

Ratzeburg (ots)

29.06.2026 | Kreis Stormarn | 27.06.2026 - L 85 / Barnitz

Samstagvormittag ereignete sich auf der L 85 bei Barnitz im Kreis Stormarn ein schwerer Verkehrsunfall. Der Autofahrer erlitt schwere Verletzungen und konnte sich nicht selbst aus seinem Fahrzeug befreien.

Am 27.06.2026 gegen 09:50 Uhr soll ein 44-jähriger Opelfahrer aus dem Kreis Stormarn die Westerauer Straße (L 85) aus Richtung Westerau kommend in Richtung Barnitz befahren haben. Plötzlich soll ein Reh die Fahrbahn gekreuzt haben. Daraufhin habe der Autofahrer ein Ausweichmanöver eingeleitet und sei in Folge dessen nach links von der Fahrbahn abgekommen. Abseits der Fahrbahn soll er das dortige Buschwerk durchfahren und sich überschlagen haben, bis der PKW schließlich auf der Beifahrerseite zum Liegen kam. Der Verunfallte saß fest und konnte sich nicht selbstständig befreien. Daher kam die Feuerwehr mit entsprechendem Werkzeug zum Einsatz, trennte damit das PKW-Dach auf und rettete den Mann. Dieser erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Die Westerauer Straße musste von circa 10:00 bis 11:30 Uhr für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen vollgesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell