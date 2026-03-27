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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: +++ Polizei Inside in Ratzeburg +++

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Ratzeburg (ots)

27.03.2026 | Polizeidirektion Ratzeburg

Am 13.05.2026 findet beim Polizeirevier Ratzeburg die Veranstaltung "Polizei Inside" statt.

Wer Interesse an einer Ausbildung bei der Polizei hat, sich aber vorher noch genauer über den Beruf mit seinen vielen Facetten informieren möchte, ist bei unserer Veranstaltung genau richtig. Am Mittwoch, den 13.05.2026 in der Zeit von 16:30 Uhr bis 19:30 Uhr werden Beamte der Polizeidirektion Ratzeburg in Ratzeburg ihre Arbeit vorstellen. Euch erwarten Vorführungen der Diensthundestaffel und der Einsatztrainer. Auch die Kriminalpolizei wird Einblicke in ihre Arbeit geben. Wir haben außerdem einige Fahrzeuge und Einsatzmittel für euch mit dabei, um euch einen umfassenden Einblick zu geben. Die Veranstaltung findet beim Polizeirevier Ratzeburg, Seestraße 12-14 in 23909 Ratzeburg statt.

Haben wir euer Interesse geweckt? Dann meldet euch unter folgendem Link an. Schnell sein lohnt sich, denn die Plätze sind begrenzt. https://www.schleswig-holstein.de/moin-polizei/DE/02events/polizei-inside/_documents/fachinhalte_polizei-inside/polizei_inside_ratzeburg

Wir freuen uns auf euch!

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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